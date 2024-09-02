Пожар в пассажирском поезде потушили на станции в Ростовской области

Утром 2 сентября в Ростовской области потушили возгорание в пассажирском поезде Новороссийск — Уфа. Информация об этом поступила от пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Инцидент произошел на станции разъезд Мелиоративный. Горение началось около 7:41 в вентиляционной системе одного из вагонов, в 8:20 пламя полностью ликвидировали.
— Пострадавших нет. Пассажиров после случившегося пересадили на свободные места в составе поезда, неисправный вагон отцепили. В 10:21 рейс продолжил движение по маршруту с задержкой в 2 часа 36 минут, — прокомментировали в СКЖД.
Сейчас принимаются меры для сокращения времени опоздания состава. Причины возгорания выясняют специалисты.