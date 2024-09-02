ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК «Бук-М1» в Сумской области

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК “Бук-М1” ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведения доразведки и подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением.
«В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК “Бук-М1”, транспортной машины ЗРК “Бук-М1” с контейнерами ЗУР», — добавили в МО РФ.
Также уничтожены пуско-заряжающая установка «Бука» и подвижный командный пункт с личным составом дивизиона.