Агрессивный медведь с полуострова Меншикова в Советской Гавани ликвидирован

— Мало кто относился к небезопасной ситуации с пониманием, зато были случаи неадекватного реагирования, особенно семьи с детьми никак не прислушивались к таким просьбам. Сложившаяся ситуация в любую минуту могла трагично завершиться для отдыхающих. Хорошо, что этого не произошло! Уважаемые земляки! Хочу вам напомнить, что мы живем в районе, где возможен выход диких животных к людям. И когда сотрудники служб просят вас соблюдать элементарные меры безопасности, сделайте так, как они просят, обезопасьте себя и своих близких. Никакое море, никакая рыба и грибы не стоят ваших жизней, — отметил Андрей Черепанов.