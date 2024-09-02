Агрессивный медведь с полуострова Меншикова в Советской Гавани ликвидирован

Совместными усилиями сотрудников службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий, управления охотхозяйства Правительства Хабаровского края, полиции и Росгвардии на восьмые сутки медведь, беспокоящий местных жителей агрессивным поведением, был ликвидирован. Мероприятия по регулированию конфликтной ситуации с медведем проводились неделю и сегодня завершились, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) главы Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края Андрея Черепанова.
Операция по поимке животного могла быть завершена раньше, но из-за несоблюдения мер безопасности отдыхающими и рыбаками, которые игнорировали предупреждения о необходимости покинуть побережье и акваторию, ситуация затянулась. Неоднократные попытки закрыть дорогу на полуостров Меншикова, где был замечен медведь, оказались безуспешными, так как многие отдыхающие, особенно семьи с детьми, продолжали находиться в опасной зоне.
— Мало кто относился к небезопасной ситуации с пониманием, зато были случаи неадекватного реагирования, особенно семьи с детьми никак не прислушивались к таким просьбам. Сложившаяся ситуация в любую минуту могла трагично завершиться для отдыхающих. Хорошо, что этого не произошло! Уважаемые земляки! Хочу вам напомнить, что мы живем в районе, где возможен выход диких животных к людям. И когда сотрудники служб просят вас соблюдать элементарные меры безопасности, сделайте так, как они просят, обезопасьте себя и своих близких. Никакое море, никакая рыба и грибы не стоят ваших жизней, — отметил Андрей Черепанов.