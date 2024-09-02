Поиски 19-летней беременной девушки завершились в Иркутске

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, в областном центре пропала 19-летняя беременная девушка. Она не выходила на связь с 31 августа 2024 года. Волонтеры и полиция забили тревогу, начали искать пропавшую.
На фото — красивая девушка, с черными волосами и голубыми глазами. Сообщалась, что она среднего роста и худощавого телосложения.
— Возможно, именно вы поможете кому-то вернуться домой! — писали совсем недавно встревоженные волонтеры «ЛизаАлерт».
Поиски продлились совсем недолго. Ориентировка появилась в сети 2 сентября, в этот же день и исчезла. К счастью, девушку нашли, целой и невредимой. История закончилась быстро и хорошо. Теперь девушке ничего не угрожает.