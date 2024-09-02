В Пермском крае из детского сада эвакуировали десять человек

Как рассказали в краевом МЧС, в 10.06 поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в детском саду на улице Набережной. К месту вызова были направлены 6 огнеборцев и две единицы техники. Выяснилось, что в помещении произошло короткое замыкание в блоке питания системы видеонаблюдения. Площадь пожара составила 0,01 квадратный метр.