В Пермском крае из детского сада эвакуировали десять человек

В поселке Серебрянка Гайнского округа из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад. Происшествие случилось утром в понедельник, 2 сентября.
Как рассказали в краевом МЧС, в 10.06 поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в детском саду на улице Набережной. К месту вызова были направлены 6 огнеборцев и две единицы техники. Выяснилось, что в помещении произошло короткое замыкание в блоке питания системы видеонаблюдения. Площадь пожара составила 0,01 квадратный метр.
До прибытия пожарных, из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, в том числе восемь детей. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Сейчас по данному факту сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.