ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации наемников и объектам ОПК Украины

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены», — сказали в Минобороны.