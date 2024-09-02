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ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации наемников и объектам ОПК Украины

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам дислокации нацформирований и наемников на Украине, а также объектам, на которых производили и ремонтировали авиатехнику и ракетное вооружение.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены», — сказали в Минобороны.