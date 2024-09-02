В Новосибирске завершены поиски двух пропавших мальчиков

Отмечается, что школьники Марк М. и Евгений В. исчезли на территории Кировского района Новосибирска 31 августа 2024 года. На протяжении двух дней их местонахождение было неизвестно. Объявление о розыске школьников опубликовали в группе «ЛизаАлерт Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Издание Сиб.фм сообщает, что детей 2 сентября нашли сотрудники полиции около станции метро «Красный проспект».
Версии, по которым школьники решили сбежать из дома, высказываются разные: от нежелания идти в школу до семейных конфликтов.
Стоит отметить, что Евгений, младший из пропавших детей, уже совершал попытку побега из дома год назад. Тогда его нашли спустя несколько часов.