Поезд Новороссийск — Уфа загорелся в Ростовской области

Пассажирский поезд № 454 Новороссийск — Уфа загорелся утром 2 сентября в Ростовской области. По данным РЖД, возгорание случилось в вентиляционной системе одного из вагонов. Никто из пассажиров не пострадал.
«В 08:20 возгорание было ликвидировано. Пассажиры пересажены на свободные места в составе поезда», — сообщили в компании.
Неисправный вагон отцепили на станции разъезд Мелиоративный. Поезд задержался на 2 часа 36 минут. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления в вагоне пассажирского поезда.