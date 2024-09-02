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Поезд Новороссийск — Уфа загорелся в Ростовской области

Из-за возгорания вагона поезд Новороссийск — Уфа пассажиров пересадили на свободные места.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд № 454 Новороссийск — Уфа загорелся утром 2 сентября в Ростовской области. По данным РЖД, возгорание случилось в вентиляционной системе одного из вагонов. Никто из пассажиров не пострадал.

«В 08:20 возгорание было ликвидировано. Пассажиры пересажены на свободные места в составе поезда», — сообщили в компании.

Неисправный вагон отцепили на станции разъезд Мелиоративный. Поезд задержался на 2 часа 36 минут. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления в вагоне пассажирского поезда.

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