Силы ПВО ВС России сбили три бомбы HAMMER

Об этом говорится в сводке ведомства.
Вместе с этим силами ПВО были сбиты 26 снарядов РСЗО Vampire и 30 беспилотников ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Брянской области был обнаружен и подавлен системами РЭБ украинский беспилотник.
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили три бомбы HAMMER.
Об этом говорится в сводке ведомства.
Вместе с этим силами ПВО были сбиты 26 снарядов РСЗО Vampire и 30 беспилотников ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Брянской области был обнаружен и подавлен системами РЭБ украинский беспилотник.