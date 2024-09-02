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Силы ПВО ВС России сбили три бомбы HAMMER

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили три бомбы HAMMER.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сводке ведомства.

Вместе с этим силами ПВО были сбиты 26 снарядов РСЗО Vampire и 30 беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Брянской области был обнаружен и подавлен системами РЭБ украинский беспилотник.