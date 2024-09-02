Обвиняемый в двойном убийстве отправлен в СИЗО

Тела убитой молодой женщины и ее малолетней дочери были обнаружены29 августа, в одной из квартир дома в городе Чусовой Пермского края. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Подозреваемым сразу стал сожитель убитой женщины Артем Бучин. Он был объявлен в розыск и 31 августа задержан, ему предъявили обвинение.
Поскольку на момент совершения преступления Артем Бучин являлся военнослужащим, уголовное дело было передано в военно-следственный отдел по Пермскому гарнизону, а меру пресечения избирал военный суд.
Артем Бучин ранее был уже неоднократно судим. Освободившись из колонии в мае 2022 года, в августе 2022-го он изнасиловал и убил незнакомую ему 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину. В феврале 2023 года Чусовской горсуд за совершение этого преступления приговорил Артёма Бучина к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В августе 2023 года, находясь в одной из соликамских колоний, он подписал контракт, после чего уехал в зону боевых действий. По данным СМИ, командованием войсковой части ему был предоставлен отпуск, он вернулся в Чусовой, где и совершил очередное тяжкое преступление.