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Браконьера с уловом поймали на берегу Северского Донца в Ростовской области

В Ростовской области мужчина попал под следствие за улов на 17 тысяч рублей.

Источник: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

На берегу реки Северский Донец в Ростовской области поймали нарушителя с запрещенными сетями и незаконным уловом. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По данным транспортной полиции, 49-летнего мужчину задержали во время рейда. При обыске лодки изъяли 47 рыб (густера, голавль, карась, лещ).

— Общий ущерб от браконьерских действий составил больше 17 тысяч рублей, — рассказали в УТ МВД по СКФО.

Известно, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание предполагает до 2 лет лишения свободы.