Браконьера с уловом поймали на берегу Северского Донца в Ростовской области

На берегу реки Северский Донец в Ростовской области поймали нарушителя с запрещенными сетями и незаконным уловом. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
По данным транспортной полиции, 49-летнего мужчину задержали во время рейда. При обыске лодки изъяли 47 рыб (густера, голавль, карась, лещ).
— Общий ущерб от браконьерских действий составил больше 17 тысяч рублей, — рассказали в УТ МВД по СКФО.
Известно, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание предполагает до 2 лет лишения свободы.