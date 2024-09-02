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В получении взятки обвиняют главу поселка Усть-Ордынский

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году глава поселка Усть-Ордынский в Иркутской области с помощью посредника получил взятку. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Делалось это под видом купли-продажи песчано-гравийной смеси. Деньги заплатил подрядчик, который занимался ремонтом Корсукского водовода и участков теплотрассы в поселке Усть-Ордынский. 400 тысяч рублей дали за то, чтобы организация и дальше могла спокойно принимать участие в закупках, а также заключать контракты и договоры с муниципальным образованием «Усть-Ордынское».

— Прокуратура Иркутской области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, заведенного следователями по материалам о получении и даче взятки, а также в посредничестве во взяточничестве, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас подозреваемого задержали. Проводят необходимые следственные действия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске из-за аварии отключили холодную воду.