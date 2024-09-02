В получении взятки обвиняют главу поселка Усть-Ордынский

Делалось это под видом купли-продажи песчано-гравийной смеси. Деньги заплатил подрядчик, который занимался ремонтом Корсукского водовода и участков теплотрассы в поселке Усть-Ордынский. 400 тысяч рублей дали за то, чтобы организация и дальше могла спокойно принимать участие в закупках, а также заключать контракты и договоры с муниципальным образованием «Усть-Ордынское».