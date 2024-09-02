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Упала и ударилась головой об пол: в частном детсаду не досмотрели за девочкой и она получила травму

В Бурятии семья отсудила деньги у детсада за падение дочери с кровати.

Источник: Комсомольская правда

В феврале этого года в Бурятии девочка получила травму в частном детском саду. Воспитатели не уследили за ней, она залезла на кровати, сложенные друг на друга и упала на пол с высоты в 1,5 метра. Сильно ударилась головой, пришлось обращаться за помощью к врачам. Было назначено лечение.

Родители были в шоке. Дочка — единственная и долгожданная, ходит в платный детский сад, а все равно случается вот такое. Конечно же, они обратились в суд, чтобы добиться хоть какой-нибудь справедливости.

Как рассказали в пресс-службе Советского районного суда в Улан-Удэ, представители детсада обязаны выплатить компенсацию, если с ребенком случилось что-то по их вине.

— При определении размера компенсации морального вреда, суд учитывал обстоятельства дела, характер и степень причиненных нравственных страданий, — рассказали в пресс-службе суда.

Обоим родителям выплатили по 15 тысяч рублей. А также оплатили расходы на лечение у травматолога.