Упала и ударилась головой об пол: в частном детсаду не досмотрели за девочкой и она получила травму

В феврале этого года в Бурятии девочка получила травму в частном детском саду. Воспитатели не уследили за ней, она залезла на кровати, сложенные друг на друга и упала на пол с высоты в 1,5 метра. Сильно ударилась головой, пришлось обращаться за помощью к врачам. Было назначено лечение.