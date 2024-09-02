При пожаре в Калининграде спасли четыре человека

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На пожаре в Калининграде, где загорелась кровля жилого дома, спасены четыре человека, двое из них — дети, всего эвакуированы 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 «квадратов».
«Пожарными спасены четыре человека, из них двое детей. Эвакуировано 20 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что более 50 человек и 18 единиц техники работают на месте пожара.