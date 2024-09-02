Военнослужащий из Иркутской области Михаил Абзаев погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутской области Михаил Абзаев погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев.
«Михаил Абзаев родился в селе Ользоны Баяндаевского района. Срочную службу проходил в Рязанской области. После увольнения работал строителем в совхозе», — написал мэр района.
В 2023 году 13 августа Михаил Абзаев заключил контракт, служил в Таджикистане. В апреле 2024 года его отправили в командировку в Донецкую народную республику.
В ходе боя 21 июля 2024 года участник СВО погиб в районе посёлка Новосёловка в Ясиноватском районе ДНР. Ему было 52 года.
В памяти родных Михаил Абзаев останется добрых человеком и надёжным товарищем.