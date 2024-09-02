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Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из «Внуково», сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: РИА "Новости"

«В аэропорту Внуково ожидают вылета в Турцию десятки российских туристов. Причина — веерная задержка рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, которая наблюдается с минувших выходных», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в том числе вылет рейса авиакомпании ТК3955 Москва-Анталья уже несколько раз откладывался со вчерашнего дня. «Пассажирам сообщали сегодня утром, что самолет отправится из аэропорта Внуково в 14:00, но, судя по онлайн-табло авиагавани, вылет вновь перенесли — на 18:15», — сообщили в АТОР.

«Помимо этого, задержки наблюдаются и у ряда других рейсов Turkish Airlines: на несколько часов отложены вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. В связи с веерной задержкой у авиаперевозчика есть сложности с полетами по расписанию и в обратном направлении, из Турции в Москву. Также на 6−9 часов задерживаются вылеты в Анталию и Даламан и из Санкт-Петербурга», — добавили в ассоциации.

туризм и отдых