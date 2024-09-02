Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются

«Помимо этого, задержки наблюдаются и у ряда других рейсов Turkish Airlines: на несколько часов отложены вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. В связи с веерной задержкой у авиаперевозчика есть сложности с полетами по расписанию и в обратном направлении, из Турции в Москву. Также на 6−9 часов задерживаются вылеты в Анталию и Даламан и из Санкт-Петербурга», — добавили в ассоциации.