Полковник Ходаренок призвал не ждать коренного перелома после взятия Покровска

В настоящее время противник свои неудачи под Покровском связывает с недочетами в командовании и неудовлетворительным качеством войск, ведущих оборонительные действия на этом направлении. Вполне возможно, что так оно и есть. Но эти проблемы легко поправимы. Командиры соединений могут быть в течение суток заменены на тех, кто способен решать поставленные перед ними задачи, а перегруппировки войск с не атакованных направлений вполне могут стабилизировать обстановку под Покровском. К тому же нельзя исключать, что несмотря на политическую значимость захваченных территорий в Курской области противник начнет оттуда отвод войск и переброску их под Торецк и Покровск.