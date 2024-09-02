После массового ДТП на трассе Волгоград — Астрахань ранены пять человек

В Волгоградской области в воскресенье, 1 сентября массовое ДТП случилось в Ленинском районе. На 50-м километре трассы Волгоград — Астрахань разбились три автомобиля: «Грейт Волл», «Инфинити», «Рено Дастер». «Инфинити» после этого слетела с дороги в кювет. Ранены 5 человек, сообщает полиция.