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После массового ДТП на трассе Волгоград — Астрахань ранены пять человек

Три легковушки столкнулись в Ленинском районе.

В Волгоградской области в воскресенье, 1 сентября массовое ДТП случилось в Ленинском районе. На 50-м километре трассы Волгоград — Астрахань разбились три автомобиля: «Грейт Волл», «Инфинити», «Рено Дастер». «Инфинити» после этого слетела с дороги в кювет. Ранены 5 человек, сообщает полиция.

Как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, в больницу попали водитель, трое пассажиров «Рено Дастер» и пассажир машины «Грейт Волл». В улетевшей в кювет «Инфинити» обошлось без пострадавших, в кроссовере сработали подушки безопасности.

В Еланском районе области автомобиль также улетел в кювет. И-за потерявшего управление водителя автомобиля «Фивл Линеа» в больнице оказался его пассажир.