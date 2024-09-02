После массового ДТП на трассе Волгоград — Астрахань ранены пять человек

В Волгоградской области в воскресенье, 1 сентября массовое ДТП случилось в Ленинском районе. На 50-м километре трассы Волгоград — Астрахань разбились три автомобиля: «Грейт Волл», «Инфинити», «Рено Дастер». «Инфинити» после этого слетела с дороги в кювет. Ранены 5 человек, сообщает полиция.
Как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, в больницу попали водитель, трое пассажиров «Рено Дастер» и пассажир машины «Грейт Волл». В улетевшей в кювет «Инфинити» обошлось без пострадавших, в кроссовере сработали подушки безопасности.
В Еланском районе области автомобиль также улетел в кювет. И-за потерявшего управление водителя автомобиля «Фивл Линеа» в больнице оказался его пассажир.