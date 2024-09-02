В Пермском крае простятся с погибшими на СВО Игорем Антиповым и Олегом Рубцовым

Игорь Антипов родился в 2003 году. После окончания школы, поступил в многопрофильный техникум, где получил специальность «печник-каменщик». Прикамец погиб 10 августа 2024 года в ходе проведения СВО, где выполнял обязанности оператора отделения FPV-дронов взвода беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты.