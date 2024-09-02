В Пермском крае простятся с погибшими на СВО Игорем Антиповым и Олегом Рубцовым

Завтра, 3 сентября, в Верещагино простятся с 21-летним Игорем Антиповым и 39-летним Олегом Рубцовым, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Верещагинского городского округа.
Игорь Антипов родился в 2003 году. После окончания школы, поступил в многопрофильный техникум, где получил специальность «печник-каменщик». Прикамец погиб 10 августа 2024 года в ходе проведения СВО, где выполнял обязанности оператора отделения FPV-дронов взвода беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты.
Олег Рубцов родился в 1985 году в деревне Бородули. В ПУ-61 получил профессию «слесарь подвижного состава», а после работал монтером пути путевых работ в Верещагинской дистанции пути. Рядовой штурмового отделения 2 штурмового взвода штурмовой роты Олег Рубцов погиб 15 августа.
Церемония прощания состоится завтра, 3 сентября, в 11.00 во Дворце досуга, расположенного по адресу город Верещагино, улица Железнодорожная, 16. В 11.30 пройдет траурный митинг. А в 12.00 — отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
«Это наша общая боль, наша общая утрата. Имена бойцов навеки вписаны в историю. Вечная слава Героям» — подписали пост в администрации округа.