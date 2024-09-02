«Может бояться уголовной ответственности»: Родители пропавшей ростовчанки высказались о версии, что дочь находится в Эмиратах

По словам Дианы Цомартовой, женщина из ОАЭ прислала ей фотографию в личные сообщения. Автор снимка пояснила, что девушка была в медицинской маске — разглядеть черты лица сложно. Она также рассказала, что окликнула незнакомку, обратившись к ней по имени Анна. На что та ответила на русском языке: «Вы обознались».