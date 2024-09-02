«Может бояться уголовной ответственности»: Родители пропавшей ростовчанки высказались о версии, что дочь находится в Эмиратах

В конце августа в ОАЭ заметили девушку, похожую на исчезнувшую в Дагестане Анну Цомартову из Ростова. Очевидица со спины сфотографировала пассажирку дубайского метро и отправила снимок родителям Анны. По словам матери пропавшей Дианы, у незнакомки с фото и ее дочери действительно есть схожие черты: рост, цвет и длина волос.
«МАНЕРА ЗАПЛЕТАТЬ КОСЫ — КАК ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦЕВ».
По словам Дианы Цомартовой, женщина из ОАЭ прислала ей фотографию в личные сообщения. Автор снимка пояснила, что девушка была в медицинской маске — разглядеть черты лица сложно. Она также рассказала, что окликнула незнакомку, обратившись к ней по имени Анна. На что та ответила на русском языке: «Вы обознались».
Мать пропавшей обратила внимание не только на рост, цвет и длину волос девушки.
— Я знаю, как Аня заплетает косу. Так вот, прическа у девушки, которую видели в ОАЭ, такая же. Мне кажется, это как отпечаток пальцев. У каждой девушки прическа получается индивидуальной.
Очевидица сообщила семье, что попросила у администрации метро записи с камер наблюдения. Однако ей отказали.
Цомартовы пояснили, что видеозаписи можно получить только по официальному запросу. Но процедура эта небыстрая.
— Поэтому мы пытаемся и самостоятельно, с помощью людей, что-то выяснить.
«АНЮ МОГЛИ ЗАПУГАТЬ».
На снимке, сделанном в ОАЭ, девушка держит мобильный телефон. Поэтому после публикации фото многие задались вопросом, почему ростовчанка так и не связалась с семьей.
Цомартовы не исключают, что кто-то мог запугать их дочь.
— Аню могли запугать уголовной ответственностью. В случае незаконного пересечения границы РФ, без документов, могут возбудить уголовное дело по статье 322 УК РФ. Под незаконным пересечением государственной границы следует понимать как въезд, так и выезд за пределы страны без действительных документов на право въезда и выезда. Таким документом, как правило, является паспорт, — пояснила Диана.
При этом, говорит мать, статья предусматривает штраф — примерно 300 — 400 тысяч рублей. Точный размер определяет суд.
Но Цомартовых такая сумма не смущает. Сейчас родители готовы отдать все, чтобы только отыскать своего ребенка. Ранее они объявили вознаграждение в пять миллионов за данные о местонахождении Анны.
— Аннушка, малышка, вернись! Я все штрафы оплачу! Не бойся и не стесняйся этого! Выходи на связь. И пока не встретишься с нами — с папой и со мной — молчи! Я обещаю, мы защитим тебя, — написала Диана Цомартова в группе, посвященной поиску Ани.
Напомним, сейчас расследованием исчезновения ростовчанки занимается центральный аппарат следственного комитета.