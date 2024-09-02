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«Может бояться уголовной ответственности»: Родители пропавшей ростовчанки высказались о версии, что дочь находится в Эмиратах

Родители пропавшей Анны Цомартовой из Ростова не исключают, что дочь может быть в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

В конце августа в ОАЭ заметили девушку, похожую на исчезнувшую в Дагестане Анну Цомартову из Ростова. Очевидица со спины сфотографировала пассажирку дубайского метро и отправила снимок родителям Анны. По словам матери пропавшей Дианы, у незнакомки с фото и ее дочери действительно есть схожие черты: рост, цвет и длина волос.

«МАНЕРА ЗАПЛЕТАТЬ КОСЫ — КАК ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦЕВ».

По словам Дианы Цомартовой, женщина из ОАЭ прислала ей фотографию в личные сообщения. Автор снимка пояснила, что девушка была в медицинской маске — разглядеть черты лица сложно. Она также рассказала, что окликнула незнакомку, обратившись к ней по имени Анна. На что та ответила на русском языке: «Вы обознались».

Мать пропавшей обратила внимание не только на рост, цвет и длину волос девушки.

Девушку заметили в метро в Дубае. Фото: из семейного архива

— Я знаю, как Аня заплетает косу. Так вот, прическа у девушки, которую видели в ОАЭ, такая же. Мне кажется, это как отпечаток пальцев. У каждой девушки прическа получается индивидуальной.

Очевидица сообщила семье, что попросила у администрации метро записи с камер наблюдения. Однако ей отказали.

Цомартовы пояснили, что видеозаписи можно получить только по официальному запросу. Но процедура эта небыстрая.

— Поэтому мы пытаемся и самостоятельно, с помощью людей, что-то выяснить.

Мама призвала Анну никого и ничего не бояться. Фото: из семейного архива

«АНЮ МОГЛИ ЗАПУГАТЬ».

На снимке, сделанном в ОАЭ, девушка держит мобильный телефон. Поэтому после публикации фото многие задались вопросом, почему ростовчанка так и не связалась с семьей.

Цомартовы не исключают, что кто-то мог запугать их дочь.

— Аню могли запугать уголовной ответственностью. В случае незаконного пересечения границы РФ, без документов, могут возбудить уголовное дело по статье 322 УК РФ. Под незаконным пересечением государственной границы следует понимать как въезд, так и выезд за пределы страны без действительных документов на право въезда и выезда. Таким документом, как правило, является паспорт, — пояснила Диана.

При этом, говорит мать, статья предусматривает штраф — примерно 300 — 400 тысяч рублей. Точный размер определяет суд.

Анну ищут уже семь месяцев. Фото из архива семьи.

Но Цомартовых такая сумма не смущает. Сейчас родители готовы отдать все, чтобы только отыскать своего ребенка. Ранее они объявили вознаграждение в пять миллионов за данные о местонахождении Анны.

— Аннушка, малышка, вернись! Я все штрафы оплачу! Не бойся и не стесняйся этого! Выходи на связь. И пока не встретишься с нами — с папой и со мной — молчи! Я обещаю, мы защитим тебя, — написала Диана Цомартова в группе, посвященной поиску Ани.

Напомним, сейчас расследованием исчезновения ростовчанки занимается центральный аппарат следственного комитета.