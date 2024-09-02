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ВС России начали охватывать Угледар с флангов

Вооруженные силы (ВС) России начали охватывать Угледар с флангов. об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник: РИА "Новости"

По данным канала, Российская армия смогла продвинуться к северу от Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). «Иди и смотри» также сообщает, что если наступление российской армии продолжится, то взятие города под контроль — лишь вопрос времени.

«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за российской армией и уже зачищено», — отметил источник.

Ранее стало известно о начале штурма Угледара. Это началось из-за того, что солдат Вооруженных сил Украины начали перебрасывать в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли.