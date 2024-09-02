Пожар в калининградской многоэтажке потушили

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 «квадратов». По словам врио губернатора Алексея Беспрозванных, причиной пожара, предварительно, могло стать короткое замыкание. Пожар был локализован.
«Пожар в Калининграде полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.