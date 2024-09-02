Пожар в калининградской многоэтажке потушили

Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что кровля многоэтажного дома горит в центре Калининграда. В МЧС РФ уточняли, что площадь возгорания составляет 200 «квадратов». По словам врио губернатора Алексея Беспрозванных, причиной пожара, предварительно, могло стать короткое замыкание. Пожар был локализован.