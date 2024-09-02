Роддом закрыт, сотрудники в отпусках: омичи возмутились закрытием роддома № 2

Менее чем за сутки злободневный пост собрал десятки комментариев омичей. Большинство из них сводилось к тому, что роженицы могут просто не успеть доехать в срок до других медицинских учреждений, и родильные дома должны быть в каждом округе города. Также многие омички, рожавшие в этом учреждении, высказали слова благодарности и поддержки персоналу.