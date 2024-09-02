Роддом закрыт, сотрудники в отпусках: омичи возмутились закрытием роддома № 2

Вчера в группе «Омск ВК» в социальной сети «Вконтакте» появилось анонимное обращение. Автор с тревогой сообщил о закрытии омского родильного дома № 2 по адресу Магистральная, 29 и возможных последствиях такого решения.
«В настоящее время 90% сотрудников распущено в административные отпуска с содержанием на ⅔ оклада не по своему желанию. Многие из сотрудников —квалифицированные специалисты, отработавшие не один десяток лет. В случае закрытия данного родильного дома два округа нашего города, Первомайский и Советский, остаются без квалифицированной помощи в данной сфере», — написал автор поста.
Менее чем за сутки злободневный пост собрал десятки комментариев омичей. Большинство из них сводилось к тому, что роженицы могут просто не успеть доехать в срок до других медицинских учреждений, и родильные дома должны быть в каждом округе города. Также многие омички, рожавшие в этом учреждении, высказали слова благодарности и поддержки персоналу.
На ситуацию отреагировали в минздраве Омской области. Как заверили в ведомстве, закрытие роддома — временная и необходимая мера.
«В работе инженерных сетей родильного дома № 2 были выявлены нарушения. Министерством было принято решение провести в медицинском учреждении внеплановую санитарную обработку до 15 октября. На время санобработки беременные и роженицы, нуждающиеся в медицинской помощи, маршрутизируются в областной и городской перинатальные центры, а также в родильный дом номер 6. Все будущие мамы получат самую квалифицированную помощь», — заверили в министерстве.
Напомним, ранее в Омске навсегда закрылся родильный дом № 5, расположенный в Ленинском округе по улице Рождественского. Там создают госпиталь для ветеранов войн.