Мосгорсуд смягчил приговор директору Собчак и еще двум фигурантам дела о вымогательстве

Хамовнический суд 12 февраля 2024 года приговорил Суханова к 7,5 года колонии, Кузьмина и Бигаева — к семи годам колонии. О задержании Суханова и Романовского (Кузьмина) стало известно 25 октября 2022 года. Их признали виновными в вымогательстве 11 млн руб. По версии следствия, деньги предназначались для «блока на негатив» в Telegram-канале «Тушите свет», который основал Романовский.