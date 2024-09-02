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Мосгорсуд смягчил приговор директору Собчак и еще двум фигурантам дела о вымогательстве

Московский городской суд смягчил приговор Хамовнического суда столицы, по которому коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев получили до 7,5 года колонии строгого режима за вымогательство в особо крупном размере, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Суд постановил смягчить приговор: Суханову назначено 5,5 года колонии, Бигаеву и Кузьмину — по пять лет», — сказала судья.

Хамовнический суд 12 февраля 2024 года приговорил Суханова к 7,5 года колонии, Кузьмина и Бигаева — к семи годам колонии. О задержании Суханова и Романовского (Кузьмина) стало известно 25 октября 2022 года. Их признали виновными в вымогательстве 11 млн руб. По версии следствия, деньги предназначались для «блока на негатив» в Telegram-канале «Тушите свет», который основал Романовский.