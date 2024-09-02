Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Против замкомандующего Ленинградским военным округом возбудили дело

Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов стал фигурантом уголовного дела. Против него возбудили дело по статье ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), сообщил Следственный комитет.

Источник: РИА "Новости"

Дело возбуждено после его работы на предыдущей должности — руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. По версии следствия, на этой должности Муминджанов «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО». Договоры были заключены на сумму более 1,5 млрд руб.

«За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей», — сообщил Следственный комитет.

Следователи нашли у Муминджанова и членов его семьи «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется». Генерал-майора задержали.

Материал дополняется.

СК