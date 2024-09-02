Против замкомандующего Ленинградским военным округом возбудили дело

Дело возбуждено после его работы на предыдущей должности — руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. По версии следствия, на этой должности Муминджанов «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО». Договоры были заключены на сумму более 1,5 млрд руб.