Жительница Волгоградской области пойдет под суд за мошенничество в крупном размере

Установлено, что с 2021 года по июль 2023 года жительница Волжского, работая в банке, под предлогом достижения плановых показателей работы предлагала знакомым взять в кредит средства и передать ей. Она обязалась самостоятельно погашать все кредиты, также женщина брала у знакомых в долг и не возвращала средства. Всего она обманула 12 граждан, причинив ущерб на более чем 7,5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба регпрокуратуры, в своей вине волжанка созналась. Суд приговорил ее к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Аферистку взяли под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Отметим, житель Нижегородской области также лишился крупной суммы денег из-за мошенников. Аферисты убедили его перевести 1,4 млн рублей на «безопасный» счет, передает pravda-nn.ru.