Жительница Волгоградской области пойдет под суд за мошенничество в крупном размере

Установлено, что с 2021 года по июль 2023 года жительница Волжского, работая в банке, под предлогом достижения плановых показателей работы предлагала знакомым взять в кредит средства и передать ей. Она обязалась самостоятельно погашать все кредиты, также женщина брала у знакомых в долг и не возвращала средства. Всего она обманула 12 граждан, причинив ущерб на более чем 7,5 млн рублей.