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Подробности взрыва в многоэтажке Новороссийска

Есть пострадавший.

Источник: KrasnodarMedia.su

В многоэтажке Новороссийска прозвучал громкий хлопок. В здании начался пожар. В оперштабе Краснодарского края появилась информация об эвакуации местных жителей, сообщает ИА KrasnodarMedia.

На месте работают спасатели.

По предварительным данным, в результате хлопка газо-воздушной смеси, начался пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Видова. Из здания эвакуировали 30 человек. Сотрудники полиции оцепили территорию и обеспечивают проезд спецтехники.

— К ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, шесть единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, четыре единицы техники, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что возгорание произошло на площади 20 кв метров. Есть информация об одном пострадавшем. На данный момент о его состоянии неизвестно.

пожары