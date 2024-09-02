Подробности взрыва в многоэтажке Новороссийска

В многоэтажке Новороссийска прозвучал громкий хлопок. В здании начался пожар. В оперштабе Краснодарского края появилась информация об эвакуации местных жителей, сообщает ИА KrasnodarMedia.
На месте работают спасатели.
По предварительным данным, в результате хлопка газо-воздушной смеси, начался пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Видова. Из здания эвакуировали 30 человек. Сотрудники полиции оцепили территорию и обеспечивают проезд спецтехники.
— К ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, шесть единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, четыре единицы техники, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что возгорание произошло на площади 20 кв метров. Есть информация об одном пострадавшем. На данный момент о его состоянии неизвестно.