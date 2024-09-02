На СВО погиб награждённый орденом доброволец Нечаев из Пермского края

Доброволец Александр Нечаев из Пермского края, награждённый орденом Мужества, погиб на специальной военной операции.
О гибели бойца администрация Кудымкарского муниципального округа сообщила днём 2 сентября в сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина родился в январе 1979 года в посёлке Эрна и окончил Отевскую общеобразовательную школу. После этого Александр отучился на слесаря в ПУ № 4. До отправки в зону СВО он трудился в сфере лесозаготовок. Решение отправиться добровольцем боец принял в августе 2023 года.
«Александр Васильевич принимал участие в специальной военной операции, и смело выполнял поставленные перед ним боевые задачи. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач, был награждён орденом Мужества (посмертно)», — рассказали в администрации округа.
Военнослужащий Нечаев погиб 22 марта 2024 года в ходе СВО. Как сообщает муниципалитет, мужчина запомнился родным и близким как хороший друг и отзывчивый человек.
Прощание с военнослужащим пройдёт 3 сентября в МАУ ДО «ДЮЦ “Радуга” в Кудымкаре. Начало церемонии запланировано на 12:00.