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На СВО погиб награждённый орденом доброволец Нечаев из Пермского края

Мужчина погиб в марте 2024 года.

Доброволец Александр Нечаев из Пермского края, награждённый орденом Мужества, погиб на специальной военной операции.

О гибели бойца администрация Кудымкарского муниципального округа сообщила днём 2 сентября в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина родился в январе 1979 года в посёлке Эрна и окончил Отевскую общеобразовательную школу. После этого Александр отучился на слесаря в ПУ № 4. До отправки в зону СВО он трудился в сфере лесозаготовок. Решение отправиться добровольцем боец принял в августе 2023 года.

«Александр Васильевич принимал участие в специальной военной операции, и смело выполнял поставленные перед ним боевые задачи. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач, был награждён орденом Мужества (посмертно)», — рассказали в администрации округа.

Военнослужащий Нечаев погиб 22 марта 2024 года в ходе СВО. Как сообщает муниципалитет, мужчина запомнился родным и близким как хороший друг и отзывчивый человек.

Прощание с военнослужащим пройдёт 3 сентября в МАУ ДО «ДЮЦ “Радуга” в Кудымкаре. Начало церемонии запланировано на 12:00.