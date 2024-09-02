На СВО погиб награждённый орденом доброволец Нечаев из Пермского края

Мужчина родился в январе 1979 года в посёлке Эрна и окончил Отевскую общеобразовательную школу. После этого Александр отучился на слесаря в ПУ № 4. До отправки в зону СВО он трудился в сфере лесозаготовок. Решение отправиться добровольцем боец принял в августе 2023 года.