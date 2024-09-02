ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО

«ФСБ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС России», — отметили в ведомстве.