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ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании россиянина, осуществлявшего по заданию спецслужб Украины сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму, сообщили в спецслужбе.

«ФСБ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС России», — отметили в ведомстве.

У задержанного изъяли средства связи, содержащие переписку с украинским куратором, полностью изобличающую его преступную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.

Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.