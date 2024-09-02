В Первоуральске экс-директор «Водоканала» признал вину в получении взятки

Также Сергей Матафонов, пользуясь своим положением директора, выделил со склада предприятия материалы на сумму больше 25 тысяч рублей для строительства канализационного колодца на земельном участке своего сына. Для контроля над работами он отправил туда одного из своих сотрудников.