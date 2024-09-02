В Первоуральске экс-директор «Водоканала» признал вину в получении взятки

В Первоуральске экс-директор ППМУП «Водоканал» Сергей Матафонов признал свою вину в получении взятки на сумму 750 тысяч рублей. Как сообщает следствие, в период с октября по декабрь 2019 года один ИП заплатил обвиняемому за беспрепятственную приемку выполненных работ по обновлению сетей водоснабжения в Первоуральске.
— В дальнейшем обвиняемый убедил директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 12», в необходимости заключения с вышеуказанным предпринимателем договоров подряда на сумму свыше 6,5 миллионов рублей на выполнение некоторых видов работ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также Сергей Матафонов, пользуясь своим положением директора, выделил со склада предприятия материалы на сумму больше 25 тысяч рублей для строительства канализационного колодца на земельном участке своего сына. Для контроля над работами он отправил туда одного из своих сотрудников.
Как отмечают в прокуратуре, гособвинитель попросил суд назначить Сергею Матафонову 5,5 лет в колонии с лишением права работать в государственной службе и органах местного самоуправления на 7 лет.