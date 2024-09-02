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61-летний водитель «ВАЗа» погиб в ДТП в Ростовской области

Водитель «ВАЗа» погиб в ДТП на трассе Вешенская — Казанская — Дударевский.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области после ДТП погиб 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21214». Об этом 2 сентября сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Вешенская — Казанская — Дударевский. Предварительно, мужчина, который находился за рулем легковой машины, не справился с управлением. После этого его машина выехала на встречную полосу и опрокинулась в кювет.

— Пострадавший погиб на месте до прибытия скорой помощи. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Правоохранители просят всех водителей быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы, а также совершать резкие маневры на дороге.