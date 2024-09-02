Главу поселка на Кубани арестовали прямо во время планерки

Надо сказать, Владимир Жигулин — тот самый представитель власти из народа. Он пришел на должность главы в 2019 году, а до этого работал обычным водителем-дальнобойщиком. Однако зарекомендовал себя у земляков, как активный и грамотный хозяйственник. Он не раз критиковал прежнюю власть за бесхозяйственность. А в местных газетах выходили его разгромные интервью с указанием карт многочисленных протечек в водопроводах.