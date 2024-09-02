Главу поселка на Кубани арестовали прямо во время планерки

Главу Черноморского городского поселения Краснодарского края Владимира Жигулина задержали правоохранители прямо во время планерки в администрации Северского района. На совещании при главе (в данном случае — исполняющего обязанности главы Дмитрия Малова — авт.) Владимира Жигулина подняли с места и сообщили, что его подозревают в превышении должностных полномочий.
Источник «КП»-Кубань в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.
Черноморское городское поселение считается одним из самых проблемных в районе. Несколько лет назад из-за долгов поселка за электричество судебные приставы арестовали все имущество администрации и ее счета. Огромные долги образовались из-за поставки жителям другого блага цивилизации — воды с местного Крюковского водозабора, на электричестве здесь работают насосы.
Долг удалось погасить благодаря краевым субсидиям. Однако проблем в поселении не убавилось. Жители жалуются в инстанции на проблемы ЖКХ, отсутствие освещения и дорог.
Специалисты в районной администрации уверяют, что все дело в статусе городского поселения, соответствовать которому Черноморское давно перестало.
— Из-за этого мы не можем участвовать в большинстве программ, которые для сельских поселений помогают латать дыры, — говорил Владимир Жигулин.
Надо сказать, Владимир Жигулин — тот самый представитель власти из народа. Он пришел на должность главы в 2019 году, а до этого работал обычным водителем-дальнобойщиком. Однако зарекомендовал себя у земляков, как активный и грамотный хозяйственник. Он не раз критиковал прежнюю власть за бесхозяйственность. А в местных газетах выходили его разгромные интервью с указанием карт многочисленных протечек в водопроводах.
Однако сам став главой, Владимир Жигулин стал и самым критикуемым руководителем поселения.