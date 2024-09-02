В Челябинске осудят пенсионера, ударившего головой полицейского

Материалы уголовного дела 72-летнего жителя областного центра передали в суд. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Как стало известно, пожилого челябинца обвиняют по двум статьям — «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Сам же инцидент произошел первого августа 2024 года в Челябинске.
По данным областной прокуратуры, пенсионера задержали и привезли в отдел полиции «Курчатовский». На тот момент он был пьяным, и мужчине грозила административная ответственность. Однако этот факт не смутил южноуральца, и задержанный продолжил «буйствовать» в отделе полиции — он ругался, оскорблял сотрудников правоохранительных органов. После чего он вовсе ударил головой в голову инспектора ДПС.
Уголовное дело будет рассматривать Курчатовский районный суд.