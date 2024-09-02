В Ростовской области в реке Северский Донец утонул 75-летний мужчина

В Каменске-Шахтинском из реки Северский Донец подняли тело умершего 75-летнего мужчины. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Умершего мужчину обнаружили в районе лодочной станции. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП, — прокомментировали в МЧС.
Отметим, с начала купального сезона в регионе зафиксировали уже 51 смертельный случай на воде. Спасатели просят всех быть предельно осторожными. Нельзя купаться в необорудованных местах, также не следует заходить в воду или плавать на лодке в состоянии опьянения.