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В Ростовской области в реке Северский Донец утонул 75-летний мужчина

Тело пожилого мужчины подняли из реки Северский Донец в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском из реки Северский Донец подняли тело умершего 75-летнего мужчины. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Умершего мужчину обнаружили в районе лодочной станции. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП, — прокомментировали в МЧС.

Отметим, с начала купального сезона в регионе зафиксировали уже 51 смертельный случай на воде. Спасатели просят всех быть предельно осторожными. Нельзя купаться в необорудованных местах, также не следует заходить в воду или плавать на лодке в состоянии опьянения.