В Ростовской области в реке Северский Донец утонул 75-летний мужчина

Отметим, с начала купального сезона в регионе зафиксировали уже 51 смертельный случай на воде. Спасатели просят всех быть предельно осторожными. Нельзя купаться в необорудованных местах, также не следует заходить в воду или плавать на лодке в состоянии опьянения.