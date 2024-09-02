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Воронежский дачник вырастил 410 кустов конопли на своем участке

У воронежца нашли плантацию конопли и пакет марихуаны.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

55-летний владелец участка в СНТ «Путь Мичурина» в Советском районе Воронежа вырастил на своем наделе 410 кустов конопли. Мужчина трепетно ухаживал за растениями: поливал и прятал за стенами хозяйственных построек от посторонних глаз. Часть кустов росла также в теплице.

Но от полиции факт преступления скрыть не получилось. Во время обыска полицейские обнаружили участок с запрещенными растениями и пакеты с марихуаной общим весом 136 грамм в доме у подозреваемого.

В отношении владельца участка возбудили уголовные дела сразу по двум статьям — за культивирование и хранение наркотических средств. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.