Воронежский дачник вырастил 410 кустов конопли на своем участке

55-летний владелец участка в СНТ «Путь Мичурина» в Советском районе Воронежа вырастил на своем наделе 410 кустов конопли. Мужчина трепетно ухаживал за растениями: поливал и прятал за стенами хозяйственных построек от посторонних глаз. Часть кустов росла также в теплице.
Но от полиции факт преступления скрыть не получилось. Во время обыска полицейские обнаружили участок с запрещенными растениями и пакеты с марихуаной общим весом 136 грамм в доме у подозреваемого.
В отношении владельца участка возбудили уголовные дела сразу по двум статьям — за культивирование и хранение наркотических средств. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.