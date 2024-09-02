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Подросток на мотоцикле протаранил забор в Копейске

В Челябинской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Подросток на мотоцикле протаранил забор в Копейске Челябинской области. ДТП произошло возле дома № 17 на улице Лихачева. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом KAYO, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде металлического ограждения, — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП подросток получил травмы. В Госавтоинспекции призвали родителей не разрешать своим детям управлять транспортными средствами, а также исключить свободный доступ к ключам. За правонарушения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей.