Подросток на мотоцикле протаранил забор в Копейске Челябинской области. ДТП произошло возле дома № 17 на улице Лихачева. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом KAYO, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде металлического ограждения, — уточнили в ведомстве.
В результате ДТП подросток получил травмы. В Госавтоинспекции призвали родителей не разрешать своим детям управлять транспортными средствами, а также исключить свободный доступ к ключам. За правонарушения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей.