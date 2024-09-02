В деле о поставке некачественных бронежилетов ВС РФ появились новые фигуранты

«Настоящее уголовное дело возбуждено 03.04.2024 в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Есипова Андрея, Кальченко Михаила и Антоновой Виктории по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Министерства обороны Российской Федерации, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. С ним в одном производстве соединено уголовное дело, возбужденное 10.07.2024 по ч. 5 ст. 291 УК РФ, в отношении Астапенко Виктора, Ермакова Александра, Портянникова Вячеслава и Семенихина Сергея по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — сказано в одном из документов, с которым ознакомился ТАСС.
Там также сказано что один из них, Семенихин, в настоящее время является пенсионером и ранее не был судим.
Основным обвиняемым по делу является генеральный директор группы компаний (ГК) «Пикет» Андрей Есипов. Кроме него по делу также проходят начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Все находятся под стражей. Всем троим арестованным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее Есипов попросил суд о переводе из СИЗО под домашний арест.
Как говорится в материалах суда, уголовное дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено «по факту хищения денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны». Речь идет о поставке 20 тысяч бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции представителями Минобороны. Сумма ущерба, нанесенного главой ГК «Пикет», составляет порядка 2 млрд рублей.