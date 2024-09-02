В Ростовской области бушуют ландшафтные пожары: фоторепортаж

Согласно данным ведомства на 2 августа, за минувшую неделю пожарные выезжали тушить сухую растительность 153 раза.
В Азовском районе возник крупный ландшафтный пожар, который охватил значительную территорию. Судя по фото огонь распространился на сотни или даже тысячи квадратных метров.
В Шахтах огонь охватил две хозяйственные постройки и уничтожил растительность на площади 2000 квадратных метров.
Окраина хутора Юдина в Милютинском районе полностью сгорела. Огонь уничтожил растительность на территории площадью 80 тысяч квадратных метров.
В Ростовской области из-за крупного пожара пришлось эвакуировать 35 жителей хутора. Людей, которые живут в домах, расположенных близко к месту происшествия, попросили выйти из своих домов и оставаться на безопасном расстоянии.
Кроме того, в Ростове-на-Дону в Кумженской роще произошел пожар в ресторане донской кухни. Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.
А в Каменске-Шахтинском случился пожар в гостинице. Из здания экстренно эвакуируют персонал и постояльцев.