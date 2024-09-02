Замглавы Ленинградского военного округа Муминджанова задержали за взятку

В Минобороны новый скандал из-за коррупции — в получении особо крупной взятки заподозрили замглавы Ленинградского военного округа Муминджанова. Он отвечает за материальное обеспечение армии и во время СВО, по версии следствия, за взятку помог некоторым фирмам получить выгодный военный контракт на поставку армейской формы на сумму более 1,5 млрд руб. Сам Муминджанов получил за свою «услугу» больше 20 млн руб. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.