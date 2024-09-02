CNN: США арестовали самолет Мадуро

Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций. В понедельник он был переправлен из Доминиканской Республики во Флориду. Судно стоимостью примерно в $13 млн на протяжении последних месяцев находилось в Доминикане. В операции участвовали в том числе сотрудники Министерства юстиции США, Министерства внутренней безопасности, Бюро промышленности и безопасности при Минторге США.