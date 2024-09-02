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CNN: США арестовали самолет Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций. В понедельник он был переправлен из Доминиканской Республики во Флориду. Судно стоимостью примерно в $13 млн на протяжении последних месяцев находилось в Доминикане. В операции участвовали в том числе сотрудники Министерства юстиции США, Министерства внутренней безопасности, Бюро промышленности и безопасности при Минторге США.

«Арест самолета главы иностранного государства — это неслыханное дело. Мы хотим четко дать понять, что никто не выше закона и не выше американских санкций», — заявил телекомпании неназванный американский чиновник.

Как отмечает CNN, этот инцидент свидетельствует об эскалации в и без того «прохладных отношениях» между США и Венесуэлой.