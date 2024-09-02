В Британии задержали беглого экс-куратора польской помощи Украине

«Я не хочу, чтобы меня использовали в политическом шоу, я не хочу быть марионеткой в театре под названием “[Правящая партия] “Гражданская платформа” привлекает к ответственности своих предшественников, к радости веселой публики, под знаменем восьми звезд”. Повторяю: если мне будет гарантирован справедливый суд, если я смогу фактически ссылаться на документы, если я смогу свободно выражать свое мнение, я буду рад явиться на следующий день», — рассказал Кучмеровский.