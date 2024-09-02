Под Вологдой задержали подозреваемых в тройном убийстве

Следователи завели дело по статье об убийстве двух или более лиц, а также покушении на убийство двоих людей — п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.