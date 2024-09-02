Появились кадры с места крупного ландшафтного пожара в Ростовской области

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, трава полыхает на площади тысячи квадратных метров. Ситуацию осложняет сильный ветер, который раздувает огонь. Пламя видно даже с города Волгодонска, который находится в нескольких десятках километров от станицы Романовской.