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Появились кадры с места крупного ландшафтного пожара в Ростовской области

В станице Романовской полыхает трава на площади тысячи квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Появились кадры с места крупного ландшафтного пожара в станице Романовской. Видео поделились читатели «КП — Ростов-на-Дону». ЧП произошло 2 сентября в Волгодонском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, трава полыхает на площади тысячи квадратных метров. Ситуацию осложняет сильный ветер, который раздувает огонь. Пламя видно даже с города Волгодонска, который находится в нескольких десятках километров от станицы Романовской.

Сейчас на месте ЧП работают 36 спасателей и десять спецмашин. Угрозы жилым домам нет.