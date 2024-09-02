В Индии разбился истребитель МиГ-29

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние два десятилетия Россия обеспечила 65% закупок оружия Индией на сумму более $60 млрд. В январе Rеuters со ссылкой на источники писал, что Индия стремится дистанцироваться от России как поставщика оружия, но пытается действовать осторожно, чтобы не спровоцировать сближение Москвы с Пекином. Российский президент Владимир Путин в этом июле говорил о стратегическом партнерстве двух стран.