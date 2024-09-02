В Харькове и Днепре прозвучали взрывы

О взрывах в Харькове сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Он призвал граждан проследовать в укрытия.
О взрывах в Днепре сообщает украинское издание «Страна».
О последствиях взрывов информация не поступала.
В ночь на 2 сентября о серии взрывов в Киеве сообщили глава городской военной администрации Сергей Попко и мэр Виталий Кличко. «Вызов экстренных служб в Святошинском районе. Следуют на место», — рассказал Кличко.
По его словам, экстренные службы выехали также в Голосеевский и Соломенский районы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.