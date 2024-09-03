Зеленский признал, что нападение на Курскую область не помогло ВСУ в Донбассе

Говоря о нападении на Курскую область, он также заявил о пополнении обменного фонда Украины. Зеленский отметил, что последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся именно благодаря этому. Его провели 24 августа ~по схеме 115 на 115~ человек, в Россию вернулись срочники, попавшие в плен в Курской области. Что касается общего количества пленных, у российской стороны, по заявлениям Москвы, их намного больше. В начале июня президент РФ Владимир Путин говорил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат, а в России — 6465 украинских.