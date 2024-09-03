Что произошло в Иркутске в ночь на 3 сентября 2024 года: последние новости

В ДТП на дорогах Иркутской области за неделю пострадало 55 человек.
На дорогах Приангарья с 26 августа по 1 сентября произошло 50 аварий. За этот период пострадало 55 человек, 12 из них несовершеннолетние. Также сообщается, что пяти людям не удалось выжить. Водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Наезжают на пешеходов, неправильно выбирают скоростной режим. Госавтоинспекторы зафиксировали ряд иных причин, из-за которых и случают дорожно-транспортные происшествия.
Массовая вакцинация против гриппа началась в Иркутской области.
В Приангарье стартовала массовая вакцинация против гриппа. Лучшее время для того, что поставить прививку — это сентябрь и октябрь. Попасть к врачу можно абсолютно бесплатно, нужно лишь обратиться в больницу по месту прикрепления.
Поиски 19-летней беременной девушки завершились в Иркутске.
19-летняя девушка пропала в Иркутске 31 августа 2024 года. Ориентировки о ее поисках появились в сети 2 сентября. К счастью, в этот же день ее нашли.