Что произошло в Иркутске в ночь на 3 сентября 2024 года: последние новости

На дорогах Приангарья с 26 августа по 1 сентября произошло 50 аварий. За этот период пострадало 55 человек, 12 из них несовершеннолетние. Также сообщается, что пяти людям не удалось выжить. Водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Наезжают на пешеходов, неправильно выбирают скоростной режим. Госавтоинспекторы зафиксировали ряд иных причин, из-за которых и случают дорожно-транспортные происшествия.