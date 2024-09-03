«Невозможно оборонять». В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России

В понедельник Минобороны России отчиталось об успехах группировки «Восток» в ДНР. Как сообщили в ведомстве, подразделения «Востока» смогли занять более выгодные рубежи, нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка, а также отразили контратаки противника. Украинская армия потеряла до 110 человек, бронетранспортер М113 производства США и противотанковую пушку «Рапира», уточнили в Минобороны.