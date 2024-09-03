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«Невозможно оборонять». В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Продвижение российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны ВСУ в городе, такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.

Источник: © РИА Новости

«Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. <…> Город (Угледар. — Прим. ред.) станет практически невозможно оборонять. <…> Они (российская армия. — Прим. ред.) уже продвигаются в западном направлении», — указал он.

В понедельник Минобороны России отчиталось об успехах группировки «Восток» в ДНР. Как сообщили в ведомстве, подразделения «Востока» смогли занять более выгодные рубежи, нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка, а также отразили контратаки противника. Украинская армия потеряла до 110 человек, бронетранспортер М113 производства США и противотанковую пушку «Рапира», уточнили в Минобороны.