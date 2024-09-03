На складском помещении в Петербурге вспыхнул мощный пожар

Напомним, петербуржца на 15 лет отправили в колонию строгого режима за съемку интимных видео с участием маленькой падчерицы. Ему вынесли приговор сразу по двум статьям: насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов. Петербуржец совершал преступления на протяжении пяти лет.