На складском помещении в Петербурге вспыхнул мощный пожар

Поздним вечером 2 сентября в Петербурге на Краснофлотском шоссе загорелось складское помещение. Пламенем была объята площадь в 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
— К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 18 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе регионального отделения ведомства.
На тушение огня у пожарников ушло почти полтора часа. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.
Напомним, петербуржца на 15 лет отправили в колонию строгого режима за съемку интимных видео с участием маленькой падчерицы. Ему вынесли приговор сразу по двум статьям: насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов. Петербуржец совершал преступления на протяжении пяти лет.