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На складском помещении в Петербурге вспыхнул мощный пожар

Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул в Ломоносове.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 2 сентября в Петербурге на Краснофлотском шоссе загорелось складское помещение. Пламенем была объята площадь в 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

— К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 18 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе регионального отделения ведомства.

На тушение огня у пожарников ушло почти полтора часа. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.

Напомним, петербуржца на 15 лет отправили в колонию строгого режима за съемку интимных видео с участием маленькой падчерицы. Ему вынесли приговор сразу по двум статьям: насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов. Петербуржец совершал преступления на протяжении пяти лет.

МЧС
пожары