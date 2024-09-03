Суд снизил размер штрафа бывшей омской чиновнице Степановой

Омской экс-чиновнице вынесли приговор в ноябре 2023 года. Её признали виновной в коммерческом подкупе и получении взяток. Степанова. Чиновница обеспечивала нескольким стройфирмам беспрепятственную оплату договоров за ремонт многоквартирных домов. Помимо денег она получала вознаграждение вещами и услугами. К примеру, ей оплатили аренду квартиры и обучение в вузе её супруга, купили соболиную шубу за 750 тысяч рублей.