Суд снизил размер штрафа бывшей омской чиновнице Степановой

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на определение суда.
Правда сумма штрафа стала меньше ненамного. Вместо 22 миллионов рублей — 21 миллион 990 тысяч рублей. Срок основного наказания остался прежним — семь с половиной лет лишения свободы. Но в него зачли время, которое Степанова провела под домашним арестом — более девяти месяцев.
Омской экс-чиновнице вынесли приговор в ноябре 2023 года. Её признали виновной в коммерческом подкупе и получении взяток. Степанова. Чиновница обеспечивала нескольким стройфирмам беспрепятственную оплату договоров за ремонт многоквартирных домов. Помимо денег она получала вознаграждение вещами и услугами. К примеру, ей оплатили аренду квартиры и обучение в вузе её супруга, купили соболиную шубу за 750 тысяч рублей.